طوكيو تسعى لإرسال أول ياباني إلى القمر خلال 10 سنوات

2021/12/28 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتسعى الحكومة اليابانية إلى إرسال أول ياباني إلى سطح القمر خلال 10 سنوات، وذلك بعد قرارها مراجعة جدول خططها لاستكشاف الفضاء.وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة، الثلاثاء، إن "الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملاً ومقدرة على الحلم، لكنه يعد أيضاً أساساً رئيساً لمجتمعنا فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي".ووفقاً لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أميركي على القمر في إطار برنامج أرتيمس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر.وتكشف الخطة عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في عام 2024، ولإيجاد سبل لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.كما تهدف الصين المجاورة إلى أن تصبح قوة رئيسة في مجال الفضاء بحلول 2030، وتخطط أيضاً إلى وضع رواد فضاء على القمر، ما يزيد من احتمال حدوث سباق آسيوي في الفضاء.ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها لاستكشاف الفضاء بعد أسبوع من عودة الملياردير يوساكو مايزاوا إلى الأرض، عقب قضائه 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول سائح يزور الفضاء ويسافر إلى محطة الفضاء الدولية في أكثر من عقد من الزمان.

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