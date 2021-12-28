بهاء سلطان يستعد لانطلاقة جديدة طال انتظارها بعد الصلح مع نصر محروس

2021/12/28 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأخيرًا تم الصلح بين المطرب المصري بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بعد أن نجحت الفنانة المصرية إسعاد يونس في جمعهما معًا في "صاحبة السعادة" ليعلن الأخير إنهاء احتكاره لسلطان الذي دام لسنواتٍ طويلة.

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