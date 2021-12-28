2021/12/28 | 18:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن صلاحية الصرف.وذكرت الوزارة بحسب وثيقة “عدة تعليمات صدرت تتعلق بصلاحية الصرف”

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تعليمات من المالية تخص صلاحية الصرف أولاً على الايام نيوز.

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