اليسار والثورة - عذري مازغ

2021/12/28 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ اليسار والثورة في الشرق الاوسط وشمال إفريقياهل يمكن ان يحدث اليسار شرخا في سياسات الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ في القرن الماضي كان هذا السؤال، او شكل منه هو محور اليسار الماركسي بالتحديد، كانت الإشكالية هي تحرير الشعوب من الإستعمار الغربي وقطع العلاقة البنيوية التي تربط هذه الدول بالدول الرأسمالية، اجتهد اليسار الماركسي في هذا السياق وفق المنهج اللينيني: إن الصراع السياسي داخل هذه ......





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