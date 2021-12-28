ما الذي تخشاه إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران - نهاد ابو غوش

2021/12/28 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد ابو غوش*لماذا تثير إسرائيل الضجيج وتحرّض العالم بأسره على أي اتفاق نووي محتمل بين الغرب وإيران؟ وما هي حقيقة التهديد النووي الإيراني لإسرائيل؟ وما مخاوفها الحقيقية من تطوير إيران لقدراتها النووية؟نشير إلى أن إسرائيل هي واحدة من بين تسع دول في العالم ( روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل) تمتلك أسلحة ورؤوسا نووية قابلة للاستخدام، لكن ......





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