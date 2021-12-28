السعودية تقر

2021/12/28 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، أن نظام الإثبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو أول مشروعات أنظمة أربعة سيتم إصدار بقيتها تباعا بدءا من عام 2022.

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