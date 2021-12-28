الاطار التنسيقي يؤكد على متابعة حقوق المتظاهرين بشأن الاعتداء الذي لحق بهم ويدعوهم للانسحاب

2021/12/28 | 19:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء على انه سيتابع مع القضاء بكل جدية الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين.وذكر بيان للاطار، انه “يتقدم بالشكر والتقدير الى المتظاهرين السلميين الذين صمدوا رغم النار والشهداء والجرحى والمعاناة وان سلميتهم رسخت في الضمير الشعبي هذه المظلومية واكدت التلاعب في نتائج الانتخابات وان القانون الانتخابي لم يكن منصفا وان […]

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