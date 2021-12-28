2021/12/28 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي 31 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، بحسب فرانس برس.وقال مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، خالد ضحوي، في اتصال عبر الهاتف من منطقة الحادث: "لقي 31 معدِّنا تقليديا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين".ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب.وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80 في المئة من انتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طنا سنويا.وأكد مسؤول بالشركة، أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في كانون الثاني/ يناير الماضي.وأضاف: "قامت السلطات وقتها باغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الضحايا بانهيار منجم للذهب غرب السودان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الضحايا بانهيار منجم للذهب غرب السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).