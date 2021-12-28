الطيران التركي يغير على مناطق حدودية عراقية متاخمة لإيران

2021/12/28 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت الحكومة المحلية في قضاء "شاربازير" التابع لمحافظة السليمانية، الثلاثاء، بتعرض مناطق حدودية مع إيران الى قصف بطائرات حربية تركية.

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وذكر قائممقام قضاء شاربازير كاميران حسن في بيان، ترجمه "ناس كورد" (28 كانون الاول 2021)، ان "طائرات حربية قصفت حدود ناحية كلالة مساء اليوم، مستهدفة منطقة دوكانيان وكومسيد في سفح جبال اسوس الحدودية مع ايران".

وعبرت ادارة القضاء عن "قلقها من استمرار هذا القصف وتكراره اكثر من مرة، في ظل انتشار اصحاب المواشي في المنطقة في الشتاء، وهم يعيشون في ظل رعب وقلق دائمين".

وطالب قائمقام القضاء بـ"إنهاء هذه الهجمات كي يستطيع الاهالي في تلك القرى ممارسة حياتهم واتمام اعمالهم باطمئنان".

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