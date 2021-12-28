أندية الدوري تطالب بتأجيل الجولة المقبلة ليوم واحد

2021/12/28 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت أندية في الدوري العراقي الممتاز، اليوم الثلاثاء، لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي لتأجيل الجولة السادسة عشر المزمع إقامتها الجمعة المصادف 31 ليوم واحد فقط.

و يأتي التأجيل لسببين أولهما أتاحت الفرصة امام الاعبين الذي يتم التعاقد معهم بالانتقالات الشتوية اللعب لأن الانتقالات ستبدأ يوم واحد من الشهر المقبل.

و ثاني الاسباب هو وجود أندية ستلعب يوم السبت المصادف اليوم الأول من الشهر المقبل هنا سيحق لفرق ان يلعب لاعبوها الجدد و أخرى ستنتظر الجولة السابعة عشر.

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