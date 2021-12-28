الإطار التنسيقي يدعو المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات الى الانسحاب

2021/12/28 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات التشريعية إلى الانسحاب.ووجه “الاطار التنسيقي رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة”.

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