2021/12/28 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إخلاء المئات من الحاويات المكدسة في الموانئ، فيما أشارت إلى أن البعض منها يحتاج لحل مباشر من هيئة الجمارك والشركة العامة لموانئ العراق.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي للوكالة الرسمية، إن “الحاويات المتكدسة لها أولوية ومتابعة من قبل هيئة المنافذ الحدودية لكونها من الملفات …

ظهرت المقالة المنافذ تعلن اخلاء مئات الحاويات المكدسة في الموانىء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن اخلاء مئات الحاويات المكدسة في الموانىء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن اخلاء مئات الحاويات المكدسة في الموانىء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).