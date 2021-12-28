فكرة .. مجرد فكرة - سعود سالم

2021/12/28 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ينهار سقف الجماجم وتتراكم الأنقاض تتبرعم خرائبا وخرائب وتختنق رياح الشمال في حلق المضيق تنتفض السحب مذعورة ويرتجف البرق في الأفق تغيب الشموس في كهوف الأمواج بعيدا يرحل القمر نحو البراري والسهول ينطفئ ويتيه عبر الغابات المظلمة يستقر في قبر من القبور تختفي ا ......





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