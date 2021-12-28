ليبيا.. الدبيبة يدعو لتنظيم انتخابات

2021/12/28 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تنظيم انتخابات "وفقا لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين"

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