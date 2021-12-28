مركز أمل يعلن عن استفتاء ميداني لافضل عشرة حكوميين مؤثرين في المجتمع

2021/12/28 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مركز أمل للتنمية والابداع عن نتائج الاستفتاء الميداني لأفضل عشرة شخصيات حكومية مؤثرة في المجتمع لعام 2021 .وحصل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي خلال الاستفتاء الذي ضم 15 […]

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