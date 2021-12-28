2021/12/28 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قتل 31 شخصًا في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء لفرانس برس.وقال خالد ضحوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل العشرات في انهيار منجم للذهب غرب السودان المركز الخبري الوطني.

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