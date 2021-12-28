لخطورة المواد المحملة.. إخلاء المئات من الحاويات في الموانئ

2021/12/28 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان مشتركة لدراسة أسباب التكدس.

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