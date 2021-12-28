2021/12/28 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة احتياج سنوي للخريجين، فيما أوضحت خطوات التعيين ضمن ملاكها.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التخطيط وتنمية الموارد في مركز الوزارة تعد خطة احتياج سنوي للخريجين وحسب العناوين الوظيفية الطبية والصحية والادارية المختلفة".وأضاف البدر، أن "هناك قسماً من العناوين مشمولة ضمن التدرج الطبي وتعيينهم مركزي، لكن المستجد في السنة الأخيرة يتم تعيينهم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي".ولفت إلى أن "وزارة الصحة ترفع الاحتياج الى مجلس الخدمة الاتحادي وتعلن عن الاستمارات للتقديم ضمن المشمولين بالتعيين إلكترونياً بشكل كامل، وبعد مدة من الاجراءات والتدقيق وتقديم المستمسكات والمتابعات تعلن عن المقبولين كما تم قبل أيام عند اعلان المقبولين لخريجي العلوم".وتابع: "وهذه تتم متابعتها من خلال الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة الاتحادي أو وزارة الصحة فيما يخص التعيينات للوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تُعدّ خطة احتياج سنوي للخريجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تُعدّ خطة احتياج سنوي للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).