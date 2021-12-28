فيديو يُظهر لحظات كبح جماح امرأة هاجمت رجلًا بعمر 80 عامًا على متن طائرة

2021/12/28 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التقاط مقطع فيديو لامرأة على متن رحلة طيران دلتا متوجهة من مدينة تامبا في فلوريدا إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، وهي تدخل في مشاجرة جسدية مع راكب مسن في الثمانينيات من عمره.وفي تقرير رايان يونغ من CNN التفاصيل.

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