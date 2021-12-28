القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في بابل

2021/12/28 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في عميلتين منفصلتين بناحية الإسكندرية شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، أن “مفارزها المشتركة من شعبة الاستخبارات، وقسم الشرطة، والأمن الوطني بناحية الإسكندرية، تمكنت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة”.

واضافت انه “في سياق منفصل ألقت مفارز شعبة الاستخبارات وقسم الشرطة بناحية الإسكندرية القبض على متهم آخر مطلوب وفق المادة (4 إرهاب) ضمن منطقة الأسواق في الناحية”.

وأشارت المديرية الى انه “تم نقل المتهمين كافة من قبل الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وفق السياقات القانونية”.

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