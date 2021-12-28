2021/12/28 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة ينفي الاخبار المتداولة بشأن التريث في مراجعة دوائر الصحة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة ينفي الاخبار المتداولة بشأن التريث في مراجعة دوائر الصحة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة ينفي الاخبار المتداولة بشأن التريث في مراجعة دوائر الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).