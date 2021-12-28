انخفاض مبيعات البنك المركزي من الحوالات

2021/12/28 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الثلاثاء، لتصل الى أكثر من 200 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 5.16% لتصل إلى 202 مليون و629 الفاً و408 دولارات أمريكية غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 213 مليونا و71 الفا و890 دولارا أمريكيا.

وذهبت اغلب مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 154 مليوناً و689 ألفاً و408 دولارات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 47 مليوناً و 940 ألف دولار بشكل نقدي.

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