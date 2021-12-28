محكمة جنايات بابل تقضي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل شقيقين

2021/12/28 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قضتّ محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل شقيقين والتمثيل بجثتيهما.وذكر إعلام المحكمة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة أصدرت اليوم حكماً حضورياً باعدام الجناة الثلاثة الذين اشتركوا بقتل الشهيدين (قصي و ورشدي) وقاموا بالتمثيل بجثثهم”.وبيّن، أن “الجريمة هزت ضمير الشرفاء من ابناء شمال …

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