2021/12/28 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر العراق بحالة جوية تتميز بطول فترتها وغزارة الأمطار التي تولد طفح الشوارع وسيولا في المناطق الجبلية والحدودية.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (28 كانون الاول 2021)، انه "هذه الليلة، اجواء مدن البلاد تتلبد بغطاء سحابي يندفع من غرب البلاد، بتأثير حالة جوية متوقع ان يطول تأثيرها لفترة تمتد لاسبوع".

وأوضح ان "مايميز هذه الحالة:-

1- طول فترة التأثير.

2- خلايا من السحب الركامية العملاقة تنشط في بعض الاماكن، تصحبها الغزارة في اماكن متعددة، مما يولد طفح الشوارع وسيولا في المناطق الجبلية وكذلك المناطق الحدودية شرق البلاد.

3- زخات امطار رعدية متفاوتة بين مدينة واخرى.

4- فرص الحالوب واردة في بعض الاماكن خلال الاسبوع المقبل وهي ذروة تأثير الحالة الجوية.

5- تخبط نماذج الطقس في رسم مناطق الغزارة حاليا، وستتوضح الصورة عند اقتراب المنخفض".

وأضاف عطيه، "اما طقس يوم غد الاربعاء، فسيكون مابين غائم الى غائم جزئي، مع تقلبات بالرياح السطحية التي تكون خفيفة الشدة وارتفاع درجات الحرارة" .

وبين، ان "فرص هطول الامطار سيبدأ من فجر الاربعاء ويمتد نهارا في المدن التالية بشكل متفاوت:-

البصرة

ميسان

ذي قار

السماوة وبادية الجنوب

الديوانية

النجف

بابل

كربلاء

بغداد

واسط

جنوب الانبار

جنوب ديالى".

واشار إلى ان "فرص الامطار تستمر يوم الخميس في المدن اعلاه، مع غزارة احيانا تشمل مدينة البصرة وذي قار".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع موجة سيول جديدة.. ومتنبئ يحدد المناطق التي ستتأثر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع موجة سيول جديدة.. ومتنبئ يحدد المناطق التي ستتأثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).