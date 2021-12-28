الصحة تعلن اعداد خطة احتياج سنوي للخريجين

2021/12/28 | 20:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة احتياج سنوي للخريجين، فيما أوضحت خطوات التعيين ضمن ملاكها.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن “دائرة التخطيط وتنمية الموارد في مركز الوزارة تعد خطة احتياج سنوي للخريجين وحسب العناوين الوظيفية الطبية والصحية والادارية المختلفة”.وأضاف البدر، أن “هناك قسماً من العناوين مشمولة …

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