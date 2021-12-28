إطلاق كافة تخصيصات ميناء الفاو الكبير وبدء أعمال حفر الواجهة البحرية للأرصفة الخمسة

2021/12/28 | 20:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، عن إطلاق كافة التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير للعام الحالي.

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وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقاه "ناس"، (28 كانون الأول 2021)،أن "ذلك جاء نتيجةً لتوجيهات ومتابعة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي"، مؤكدا ان "الاعمال في مشاريع الميناء والتي وقعت بداية السنة الحالية تسير بوتيرة جيدة جدا".

وأضاف أن "الارصفة الخمسة أصبحت لها انتقالة جيدة مع دخول الحفارات الى الواجهة البحرية بعدما كان هناك تقوية لقاع البحر ورفع للألغام من حوض الميناء بشكل شامل".

وتابع أن "الإرادة وحب البلد تفرض على الكل انجاز هذا المشروع والوصول به الى بر الامان , مؤكدا عزم إدارة الشركة العليا انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وكل المشاريع الملحقة به".

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