2021/12/28 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تضع خطة لمواجهة متحور أوميكرون

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