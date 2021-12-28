2021/12/28 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BIcmE9y4jUY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بانتظار دعوة رئيس الجمهورية.. الكتلة الصدرية تتمسك بالأغلبية.. وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بانتظار دعوة رئيس الجمهورية.. الكتلة الصدرية تتمسك بالأغلبية.. وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).