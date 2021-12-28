2021/12/28 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعهدت الصين بتحقيق اختراقات قوية في التقنيات الروبوتية الأساسية والمنتجات المتطورة ذات الصلة بحلول عام 2025.وستسعى الصين وفقا للائحة توجيهية صدرت اليوم الثلاثاء، جاهدة لتصبح مركزا عالميا لابتكار الروبوتات بحلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روبوتات الصين تغزو العالم..



بكين تتعهد المركز الخبري الوطني.

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