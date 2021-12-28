الإمارات.. العمل بنظام التعليم عن بعد في أول أسبوعين من الفصل الجديد لمواجهة فيروس كورونا

2021/12/28 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الإماراتية تحويل نظام التعليم إلى "عن بعد" في الدولة لمدة أسبوعين ابتداء من مطلع يناير/كانون ثاني المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

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