الموارد المائية تزف بشرى لموظفي العقود والأجور اليومية

2021/12/28 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، موافقة وزارة المالية على تحويل رواتب العقود والأجراء في وزارة الموارد إلى الموازنة التشغيلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 كانون الاول 2021)، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أكد استحصال موافقة وزارة المالية على اتمام تحويل رواتب كافة العقود والأجور من العاملين في تشكيلات الوزارة كافة من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية لغرض انهاء معاناتهم فيما يخص رواتبهم".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تؤكد اهتمامها الكبير وحرصها على حسم هذا الموضوع المهم ومنذ تولي الوزير مهامه في ادارة الوزارة، حيث إنه أولى اهتماما كبيرا بهذه الشريحة واعتبر موضوع أجورهم من الأولويات، وقد كان للدعم الذي اولاه دولة رئيس الوزراء ووزارتا التخطيط والمالية الأثر المهم لأجل صرف كافة الرواتب المتاخرة ولخمس سنوات سابقة لكافة مستحقيها من العقود والاجور والتي توقف صرفها لفترة تجاوزت الخمسة سنوات مضت".

وتابع أن "تركيز الوزارة بالمرحلة القادمة سيصب في امكانية حسم موضوع أصحاب الاجازة المفتوحة (بدون أجر)".

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