2021/12/28 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يحذر من برلمان منقسم بعد قرار المحكمة الاتحادية

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