عن دلتا وأوميكرون والمناعة.. دراسة تثير التفاؤل

2021/12/28 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت دراسة صغيرة جديدة، تفاؤلا مبدئيا حول مستقبل فيروس كورونا، بعد أن أشارت إلى أن المتحور الجديد، الأقل خطورة بحسب المعطيات حتى الآن، قد يسبب مناعة ضد متغيرات أكثر خطرا.

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