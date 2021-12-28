قريبا.. هاتف أندرويد بمواصفات فائقة

2021/12/28 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 .

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