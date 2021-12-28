الحدود يعزز صفوفه بمحترف غاني

2021/12/28 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- عماد الركابيعزز نادي الحدود بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فريقه بالمهاجم الدولي المحترف عبد الباسط محمد قادماً من الدوري الغاني. وقال مشرف فريق كرة القدم حازم تيموز لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ادارة النادي وافقت على طلب الجهاز الفني بقيادة المدرب عادل نعمة بالتعاقد مع لاعبين جدد من ضمنهم اللاعب المحترف عبد الباسط محمد". وأضاف: "نحن كإدارة داعمون لفريق كرة القدم بشكل كبير، وبانتظار التعاقد مع محترف آخر وعدد من اللاعبين المحليين لتعزيز صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية، استعدادا للمرحلة الثانية من منافسات الدوري العراقي الدرجة الاولى حيث يتصدر فريقنا المجموعة الاولى ويسعى الى التأهل من جديد للدوري الممتاز".

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