2021/12/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآسيوي للقوس والسهم يعتمد شعار بطولته المقبلة في السليمانية بغداد – الزمان إعتمد الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم الشعار الرسمي لبطولة القارة باللعبة والتي من المؤمل إقامتها بمدينة السليمانية في آيار المقبل.أكد ذلك اليوم للمكتب الاعلامي سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم، عضو الاتحاد الآسيوي للقوس باللعبة، مبيناً ان إتحاده تلقّى إشعاراً رسمياً […]

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