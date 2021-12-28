2021/12/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد غرب آسيا يعتمد أجندة 2022 بغداد- الزمان أكدت لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على أهمية أجندة 2022 وما تتضمنه من بطولات لمختلف الفئات العمرية.وعقدت اللجنة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حسين سعيد من العراق، وبحضور الأعضاء: خالد بن مقرن من السعودية، و سيف المنصوري من الإمارات،و حمد المناعي قطر، […]

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