2021/12/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة لشباب سنجار في عيد الميلاد سنجار – الزمان مبادرة اجتماعية جميلة قام بها عدد من الشباب يقولون عنها(نحن مجموعة من شباب سنجار، رفعنا الصليب على كنائس أخوتنا المسيحيين في المدينة وأشعلنا الشموع نيابةً عنهم بمناسبة عيد الميلاد، في رسالة سلام منا إلى المسيحيين في كل العالم).مؤكدين وفقا لشروان حجي في صفحة يلا (نتمنى […]

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