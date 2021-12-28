الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابيين اثنين بالانبار

2021/12/28 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات العسكرية القت القبض على ارهابيين اثنين في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة اكدت تواجد ارهابيين اثنين في الرمادي بالانبار".

وبينت أنه "على اثرها تم التنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 39 وقوة برية من الفوج ذاته وبعملية نوعية تم خلالها القاء القبض على الارهابيين".

وأكدت: "أنهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

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