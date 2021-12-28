انهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية وتعيين جديد

2021/12/28 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية وتعيين بدلا عنه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "جرى انهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية ونقله الى دائرة التفتيش الاداري والمهني".

وأضاف أنه "جرى تكليف العميد فراس ثامر خلفا لحمزة بمهام مديرية الأدلة الجنائية".

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