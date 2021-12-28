2021/12/28 | 21:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fVyfkTvHOL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يجوز وضع صورة الفتاة وهي محجبة كصورة شخصية على المواقع التواصل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يجوز وضع صورة الفتاة وهي محجبة كصورة شخصية على المواقع التواصل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).