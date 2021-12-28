2021/12/28 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير كافة للعام الحالي، وبدء أعمال الحفر في الواجهة البحرية للأرصفة الخمسة.وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل العراقية: بدء أعمال الحفر في ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل العراقية: بدء أعمال الحفر في ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).