2021/12/28 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بإنهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم إنهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية ونقله الى دائرة التفتيش الاداري والمهني".

وأضاف المصدر أنه "تم تكليف العميد فراس ثامر بدلاً عنه".

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