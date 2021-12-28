2021/12/28 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى سارة عن “أوميكرون”..



هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج المركز الخبري الوطني.

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