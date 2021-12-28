تعليق اليونسيف على جريمة اختطاف واغتصاب طفلة في بغداد

2021/12/28 | 21:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال.

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