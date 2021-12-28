2021/12/28 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، لإقامة طاولة حوار لـ"رسم سياسة خارجية للبنان وتمتين علاقاته العربية ولاسيما دول الخليج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يخضع لبنان لنفوذ إيران؟.. نجيب ميقاتي يجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يخضع لبنان لنفوذ إيران؟.. نجيب ميقاتي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).