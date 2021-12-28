2021/12/28 | 21:35 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "سانا": حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 21:35.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سانا": حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سانا": حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سانا": حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).