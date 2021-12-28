الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في الأنبار

2021/12/28 | 21:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، من إلقاء القبض على "ارهابيين" اثنين في محافظة الأنبار.

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وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقى "ناس"، نسخة منه (28 كانون الاول 2021)، أنه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة اكدت تواجد ارهابيين اثنين في الرمادي بالانبار تم على اثرها التنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ وقوة برية من الفوج ذاته تم خلالها القاء القبض على الارهابيين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

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