2021/12/28 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

اكتشفت امرأة ولدت برحمين، أنها حامل في كليهما في نفس الوقت - وأنجبت أصغر طفل رآه الأطباء.

وبحسب تقرير موقع ".



The mirror” البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم) ان "ميغان فيبس ، البالغة من العمر 24 عامًا ، وُلدت ولديها رحم مزدوج ، وهي حالة نادرة حيث يكون للمرأة عنق رحم ورحمان"

واضاف "أدى ذلك إلى ولادة طفلين في تواريخ مختلفة ، ولكن للأسف ، نجا طفل واحد فقط"

قالت الأم ، ميغان ، التي لديها طفلان أكبر : "كنت أحمل دائمًا في الرحم الأيمن.



كانوا يعتقدون دائمًا أن جانبي الأيسر لم يكن نشطًا.



لكن هذه المرة قال لي الأطباء إنني حامل في الرحم الأيمن والأيسر"

في الأسبوع 22 فقط من الحمل ، دخلت ميغان في المخاض وتم إدخالها إلى مستشفى بريان الصحي في لينكولن ، نبراسكا.

قال طبيب: "بسبب الظروف الخاصة لحمل الأم ، فإن فرصها في البقاء على قيد الحياة كانت أقل".

أنجبت فيبس طفلة أسمتها رايلي في 11 حزيران ، بعد يوم ،تلتها فتاة أخرى ، ريس ،كلا الرضيعتين كان وزنهما أقل من 1 رطل.لكن للأسف ، بعد اثني عشر يومًا فقط ، توفيت رايلي.

مكثت ريس في المستشفى لمدة 144 يومًا ، وازدادت قوة بمرور الوقت.أصبحت أصغر طفل يولد في المستشفى على قيد الحياة وخرجت في بداية كانون الاول مع أكثر من 8 أرطال.

تقول ميغان إنها تريد أن تمنح قصتها الأمل للأمهات الأخريات قائلة أن "المعجزات يمكن أن تحدث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إمرأة تمتلك رحمين وتنجب أصغر طفل على الاطلاق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إمرأة تمتلك رحمين وتنجب أصغر طفل على الاطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).