2021/12/28 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تنفي اعتقال أي متظاهر من ذوي العقود والمحاضرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تنفي اعتقال أي متظاهر من ذوي العقود والمحاضرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تنفي اعتقال أي متظاهر من ذوي العقود والمحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).